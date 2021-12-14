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15 декабря среди вакцинированных туляков разыграют автомобиль Haval
Фото из архива Myslo.

15 декабря среди вакцинированных туляков разыграют автомобиль Haval

Победителя определят в прямом эфире.

15 декабря в 18.30 в прямом эфире телеканалов «Первый Тульский» и «ОТР» состоится третий розыгрыш призов викторины для вакцинированных «Иммунитет+».

Среди призов: трое смарт-часов, три смартфона, телевизор и автомобиль Haval Jolion. Победителей определят с помощью генератора случайных чисел.

Напомним, принять участие в викторине могут жители Тульской области старше 18 лет, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют действующий сертификат. С условиями розыгрыша можно ознакомиться по ссылке.

 

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