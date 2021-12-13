В России сертификаты о перенесенном ковиде будут выдавать по уровню антител

Фото из архива Myslo.

При этом их количество неважно. Главное, чтобы они вообще были.

Россияне с положительными ПЦР-тестами, которые не сообщали о заражении ковидом, смогут получить сертификат о перенесенном заболевании. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

— У нас есть группа граждан, которые имели положительные ПЦР-тесты, но не обратились в медицинскую организацию, и в медицинской организации им не был поставлен соответствующий диагноз, но в базах Роспотребнадзора и регионов страны данные о положительных ПЦР-тестах хранятся — и мы знаем персонально, о каких гражданах идет речь, — заявила она.

Если у этих людей будут антитела, они получат сертификат о перенесенном заболевании на год.

— При этом мы не будем мерить эти антитела, эти антитела с точки зрения их количества, мы будем получать результат только «да» или «нет», — уточнила Голикова. Такую возможность также предоставят россиянам, которые получили положительные ПЦР-тесты после 1 января 2021 года.

Граждане, которые не сдавали анализы на COVID-19, но уверены, что переболели, также смогут сдать тест на антитела. Если он окажется положительным, они получат сертификат на полгода.