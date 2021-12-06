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Тульская Госавтоинспекция оштрафовала автохамов из спецрубрики Myslo

Тульская Госавтоинспекция оштрафовала автохамов из спецрубрики Myslo

Два любителя езды по встречной и два «короля парковки» пополнят казну на 11500 рублей.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности нарушителей ПДД, попавших в нашу специальную рубрику «Накажи автохама».

Владелец красной отечественной «шестёрки», оставивший машину посреди тротуара на ул. Советской, должен заплатить 1000 рублей.

На 500 рублей предстоит раскошелиться автошколе – белая учебная «Лада» оказалась припаркована с нарушением ПДД.

На 5000 рублей оштрафован водитель Toyota Camry, пожелавший сэкономить время, объехав стоящий поток по встречной полосе.

Ту же сумму придётся отдать владельцу «Лады Приоры», допустившему аналогичное нарушение на ул. Кутузова.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:14 +5
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