Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
На ул. Пушкинской сгорел заброшенный доходный дом: погиб мужчина
Личность несчастного предстоит установить специалистам.
В 17.39 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в заброшенном строении на ул. Пушкинской. Здание 1917 года постройки раньше было доходным домом.
На месте происшествия работали четыре пожарных расчёта. Огонь был потушен в 18.10. При пожаре погиб мужчина, его личность устанавливается. В доме выгорели две комнаты.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
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