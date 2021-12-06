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На ул. Пушкинской сгорел заброшенный доходный дом: погиб мужчина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На ул. Пушкинской сгорел заброшенный доходный дом: погиб мужчина

Личность несчастного предстоит установить специалистам.

В 17.39 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в заброшенном строении на ул. Пушкинской. Здание 1917 года постройки раньше было доходным домом.

На месте происшествия работали четыре пожарных расчёта. Огонь был потушен в 18.10. При пожаре погиб мужчина, его личность устанавливается. В доме выгорели две комнаты.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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Место
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