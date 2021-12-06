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На пожаре в поселке Волово погибла женщина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На пожаре в поселке Волово погибла женщина

Трагедия произошла в одном из жилых домов на ул. Сентемова.

В 16.35 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом на ул. Сентемова в Волово.

Два пожарных расчёта были на месте спустя две минуты. Открытое горение было ликвидировано в 16.46. По информации Myslo, на пожаре погибла женщина. В результате происшествия обгорел диван, комната закоптилась по всех площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:15 +1
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