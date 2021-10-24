«Накажи автохама»: тульские парковщики — они такие
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«Облюбовали место перед подъездом. Одна и та же машина. Ни мусор выкинуть, и вид из окна на машину», - сообщил нам автор снимка.
«Снято 30 сентября 2021, в 8.23. Тульская область, микрорайон Левобережный, ул. Восточная, 18. Водитель ГАЗели систематически паркуется на газоне», - возмущен туляк.
5 октября автор прислал еще один снимок с этим же авто. И добавил, что повторно обратился с жалобой в ГИБДД.
«Тула, ул. Макаренко, 9-Б. Снято 7 октября, в 17.20», - сообщила Юлия М.
«20 октября около 21.00. Снято во дворе дома №15 корпус 3 по ул. Макаренко в Туле. Был припаркован вот такой хам. На этом месте должна быть детская площадка, но к сожалению ее нет, но ведь это не дает право так парковаться При звонке в ГИБДД мне сказали «Мы не выезжаем, штрафовать и эвакуировать никого не будем»», - сообщила автор фото.
«Снято 22 октября, в 14.06. Не смог <из-за грузовика> выехать из двора дома по ул. Санаторной, в Мясново. Нарушение, причем двойное. Препятствование проезду автотранспорта и парковка на тротуаре», - считает автор фото.
«Снято 23 октября, примерно в 10.20, около дома №39 по ул. Седова в Туле. Товарищ преградил подъезд к моему дому, на придомовой дороге. Причем всем, включая спецслужбам. Расстояние от припаркованной машины до бордюра только для мамочек с коляской и пешеходам оставил», - возмущен наш читатель.
«Тула, ул. Хворостухина. Снято 24 октября, примерно в 13.00. Бесполезно знаки ставить - все равно паркуются, хоть уже тут и была авария со смертельным исходом», - сообщил наш читатель Юрий.
«Прошу вашего воздействия (или разъяснения) на неоднократные нарушения правил остановки (стоянки) для выгрузки (погрузки ) возле входа в кулинарное училище по адресу ул. Металлургов, 70, корп. 2. Данное заведение имеет большую стоянку в 5 метрах от входа в здание. Но, часто администрация совместно с водителями «перекрывает» не только проезд , но и пешеходный проход. Может я в чем-то не прав, но данным проездом могут в любой момент воспользоваться аварийные службы. Кроме ответа водителя (который в черной одежде) типа, «иди лесом» ничего нет. Спасибо за внимание!», - написал автор снимка.
«Продолжается. Тула, Одоевское шоссе, дома №34 и №32. Даже все те же машины (автор присылает сообщения о парковке не в первый раз)», - возмущен автор видео.
«Перекресток ул. Максимовского и ул. Октябрьской. Систематически паркуется и не дает выехать без нарушения ПДД», - написал автор снимка.
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Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.
Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.
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