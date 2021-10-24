«Накажи автохама»: тульские парковщики — они такие

Предлагаем вашему вниманию очередную подборку кадров от туляков, которые заметили, что некоторые автолюбители плевать хотели на ПДД, или мнение окружающих.

«Если нет места на парковке, то можно сделать его самому. Видимо, так решил владелец авто на фото. Может в Рязани так можно? Место действия двор по ул. Замочной, 105-Д. 8.15 утра, 29 сентября 2021», - сообщил нам Дмитрий.

«Облюбовали место перед подъездом. Одна и та же машина. Ни мусор выкинуть, и вид из окна на машину», - сообщил нам автор снимка. К сожалению, читатель не указал адрес места съемки. Но известно, что кадры сняты 28 сентября этого года, в 6.30 утра.

«Снято 30 сентября 2021, в 8.23. Тульская область, микрорайон Левобережный, ул. Восточная, 18. Водитель ГАЗели систематически паркуется на газоне», - возмущен туляк. 5 октября автор прислал еще один снимок с этим же авто. И добавил, что повторно обратился с жалобой в ГИБДД.

««Знак распространяется на дорогу, а я половиной машины занял тротуар, т.е. вне действия знака. Пусть мою половину эвакуируют, а на вторую выпишут штраф за парковку на тротуаре и газоне, пока я на 20 минут схожу в «Пятерочку» на ул. Генерала Маргелова, 9» — наверняка подумал владелец данного автомобиля Nissan Qashqai с госномером н100кт71», - написал автор снимка.

Снято 30 сентября, 2021 в 09:25. По мнению туляка, владелец этого - типичный «автохам», который на дороге, скорее всего, вообще ни о ком не думает.

Тула, ул. Гоголевская, напротив дома №71. Снято 6 октября 2021, в 18.40. Номер автомобиля у233ае71.

По словам автора больше всего его возмутило то, что это учебная машина. Получается, что так ее поставил инструктор, нарушив пункт 12.4 ПДД РФ, запрещающий парковку на пересечении проезжих частей и ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части. При этом, в паре метров были свободные парковочные места.

В тот же вечер туляк встретил во дворе автомобиль каршеринга. Несмотря на темноту, во время движения на ней горели только дневные ходовые огни, а габариты и свет не были включены. Мужчина остановил машину и сказал об этом человеку за рулем. Тот ответил, что не умеет включать фары.

«А суть данного послания следующая. Именно из-за таких инструкторов и автошкол мы имеем неадекватных и безграмотных водителей на наших дорогах. Что можно ждать от учеников, если их учителя грубо нарушают ПДД, на учебных же автомобилях?», - написал автор снимка.

«Тула, ул. Макаренко, 9-Б. Снято 7 октября, в 17.20», - сообщила Юлия М.

«В районе дома №65 по ул. Николая Руднева студенты бросают свои авто где попало и жители домов не могут выехать с придомовой территории. Кроме этого, владельцы бросают автомобили на пешеходных дорожках», - сообщил Егор.

К сожалению, автор фото не указал время и дату съемки. Письмо пришло в редакцию 13 октября 2021 года, в 15.05.

«Снято в 10.40, 15 октября 2021. Пересечение ул. Октябрьской и ул. Демидовская Плотина. Двигался по тротуару задним ходом, без авариек», - сообщила автор письма. «20 октября около 21.00. Снято во дворе дома №15 корпус 3 по ул. Макаренко в Туле. Был припаркован вот такой хам. На этом месте должна быть детская площадка, но к сожалению ее нет, но ведь это не дает право так парковаться При звонке в ГИБДД мне сказали «Мы не выезжаем, штрафовать и эвакуировать никого не будем»», - сообщила автор фото. «Пересечение Красноармейского проспекта и ул. Советской. Снято 21 октября, в 18.05», - написал автор снимков. «Снято 22 октября, в 14.06. Не смог <из-за грузовика> выехать из двора дома по ул. Санаторной, в Мясново. Нарушение, причем двойное. Препятствование проезду автотранспорта и парковка на тротуаре», - считает автор фото. «Снято 23 октября, примерно в 10.20, около дома №39 по ул. Седова в Туле. Товарищ преградил подъезд к моему дому, на придомовой дороге. Причем всем, включая спецслужбам. Расстояние от припаркованной машины до бордюра только для мамочек с коляской и пешеходам оставил», - возмущен наш читатель.

«Тула, ул. Хворостухина. Снято 24 октября, примерно в 13.00. Бесполезно знаки ставить - все равно паркуются, хоть уже тут и была авария со смертельным исходом», - сообщил наш читатель Юрий.

«Прошу вашего воздействия (или разъяснения) на неоднократные нарушения правил остановки (стоянки) для выгрузки (погрузки ) возле входа в кулинарное училище по адресу ул. Металлургов, 70, корп. 2. Данное заведение имеет большую стоянку в 5 метрах от входа в здание. Но, часто администрация совместно с водителями «перекрывает» не только проезд , но и пешеходный проход. Может я в чем-то не прав, но данным проездом могут в любой момент воспользоваться аварийные службы. Кроме ответа водителя (который в черной одежде) типа, «иди лесом» ничего нет. Спасибо за внимание!», - написал автор снимка.

«Продолжается. Тула, Одоевское шоссе, дома №34 и №32. Даже все те же машины (автор присылает сообщения о парковке не в первый раз)», - возмущен автор видео.

«Перекресток ул. Максимовского и ул. Октябрьской. Систематически паркуется и не дает выехать без нарушения ПДД», - написал автор снимка.

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Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

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