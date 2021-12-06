Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 242 случая заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 242 случая коронавируса, 238 человек выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 69 423 жителя региона, 61 024 вылечились, 3964 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: