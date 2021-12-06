Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 242 случая заболевания и 10 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 242 случая коронавируса, 238 человек выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 69 423 жителя региона, 61 024 вылечились, 3964 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 12:45, 6 214 0
сегодня, в 08:58, 132 4628 -16
вчера, в 11:35, 25 1509 -1
4 декабря, в 20:00, 82 2822 -4
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