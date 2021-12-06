Владимир Путин поздравил туляков с юбилеем обороны города

Фото: kremlin.ru.

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Тульской области с 80-летием обороны Тулы. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Дорогие друзья! Поздравляю вас с большой, знаменательной датой. 80 лет назад успешно завершилась оборона Тулы. Наши войска перешли в контрнаступление, отбросили врага от стен древнего города, и планы нацистов по захвату Москвы были окончательно сорваны.

На протяжении веков Тула играла важную роль в укреплении нашей государственности, в приумножении ратной славы Отчизны. Особые, героические страницы истории города связаны с Великой Отечественной войной. Долгие дни и ночи его защитники — бойцы и командиры Красной Армии, Тульский рабочий полк, участники истребительных батальонов — проявляли исключительную отвагу и мужество, самоотверженно сражались за каждую пядь родной земли. И город оружейников выстоял, не сдался. Оборона Тулы позволила сковать мощные силы противника и во многом предопределила победный итог Битвы за Москву.

Мы всегда будем чтить этот великий подвиг. Хранить память обо всех, кто сражался за Родину, приумножать традиции патриотизма и сплочённости. И конечно, в этот торжественный день — самые тёплые слова признания и уважения в адрес наших дорогих ветеранов.

От души желаю жителям Тулы и Тульской области здоровья и всего наилучшего.