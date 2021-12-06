В Тульской области в душевой завода обнаружили труп рабочего

По предварительной информации, мужчина покончил с собой.

Как стало известно Myslo, 6 декабря на одном из заводов, который находится на ул. Упинской в городе Советске Щекинского района произошла трагедия. По словам местного жителя, в душевой предприятия обнаружили труп рабочего.

По предварительной информации, утром мужчина пришел на работу, переоделся и пошел в душ. Через некоторое время туда же зашли другие сотрудники и обнаружили своего коллегу мертвым.

Предполагается, что мужчина решил свести счеты с жизнью. На момент публикации новости на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.