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На временном объезде Баташевского моста провалился асфальт: его повредил грузовик
Фото: vk.com/freetularu

На временном объезде Баташевского моста провалился асфальт: его повредил грузовик

Пришлось проводить восстановительные работы.

Один из подписчиков группы «Свободная Тула» опубликовал снимок, на котором видно повреждение временного объезда Баташевского моста. В комментариях автомобилисты высказали опасения, что недавно построенный временный мост не выдержит нагрузки, может начать разрушаться, и из-за этого его закроют для движения.
 
В Управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщили Myslo, что причиной повреждений стал крупногабаритный транспорт.
 
«Большегруз во время движения завалился на барьерное ограждение, из-за чего оно помялось. На данный момент проведены восстановительные работы. Повреждения устранены», — уточнили в администрации.
 
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