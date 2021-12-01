На временном объезде Баташевского моста провалился асфальт: его повредил грузовик

Фото: vk.com/freetularu

Один из подписчиков группы « Свободная Тула » опубликовал снимок, на котором видно повреждение временного объезда Баташевского моста. В комментариях автомобилисты высказали опасения, что недавно построенный временный мост не выдержит нагрузки, может начать разрушаться, и из-за этого его закроют для движения.

В Управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщили Myslo, что причиной повреждений стал крупногабаритный транспорт.

«Большегруз во время движения завалился на барьерное ограждение, из-за чего оно помялось. На данный момент проведены восстановительные работы. Повреждения устранены», — уточнили в администрации.