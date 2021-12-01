Общественный транспорт в Туле: как контролируют и на каких маршрутах появились новые автобусы

Один из основных векторов развития транспортной системы – увеличение числа единиц автобусов на маршрутах к новым микрорайонам.

Транспортное обслуживание населения осуществляется силами муниципального транспортного предприятия и коммерческих перевозчиков. Городской администрацией ведется постоянный мониторинг движения пассажирского транспорта и его наполняемости для последующей корректировки расписания и маршрутов. Чтобы улучшить транспортное обслуживание, работа осуществляется по нескольким направлениям — организация новых автобусных маршрутов, увеличение числа автобусов, в том числе средней вместимости.

В 2021 году администрация Тулы организовала новые автобусные маршруты. Среди них муниципальные — № 8 «Автостанция «Восточная» — 18-й проезд» (6 единиц), № 40 «Завод РТИ — д. Бежка» (14 единиц). А также один маршрут, обслуживаемый коммерческим транспортом: № 56 «мкр. Левобережный — Московский вокзал — мкр. Левобережный» (6 единиц).

Помимо этого, на некоторых направлениях увеличилось количество единиц транспорта. Так, в апреле 2021 года увеличено количество автобусов № 5 «Областной роддом — мкр. Левобережный» на 1 ед.

Маршрут № 7 «з-д РТИ — з-д Мелодия», следующий через мкр. Левобережный — выпуск на данный момент составляет 11 ед. В октябре количество автобусов по решению городской администрации было увеличено на 2 ед.

Маршрут № 21 «Малые Гончары — Щегловская Засека» — выпуск на данный момент составляет 11 ед. В октябре количество автобусов по решению городской администрации было увеличено на 4 ед.

Транспортное сообщение в мкр. «Новая Тула» организовано автобусным маршрутом № 39-А «мкр. Северная Мыза — мкр. Новая Тула — ст. Южная». Администрацией города Тулы были приняты меры по увеличению с октября количества транспортных средств, осуществляющих работу по данному маршруту на 1 ед. В настоящее время на автобусном маршруте № 39-А осуществляет работу 4 ед.

До конца года в связи с пандемией коммерческие маршруты также добавили число транспорта на маршрутах:

№ 34 «пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская» — увеличен выпуск автобусов с 14 ед. до 21 ед., из них добавлено 2 ед. автобусов среднего класса.

№ 51 «пос. Горельские Выселки — мкр. Левобережный» — приняты меры по увеличению на 6 ед. количества транспортных средств среднего класса. Запланировано увеличение еще на 2 ед. среднего класса до конца 2021 года.

№ 62 «пос. Прилепы — ул. Ген. Маргелова — Детская обл. больница» — увеличен выпуск на 2 ед. автобуса среднего класса. По маршруту № 50 «ул. Седова — ул. Новомосковская» увеличен выпуск на 2 ед. автобуса среднего класса.

№ 42 «пос. Плеханово — Московский вл. — пос. Плеханово) — увеличен выпуск на 1 ед. автобуса среднего класса. В ближайшее время планируется добавление к выпуску еще 1 ед. автобуса среднего класса.

№ 56 «мкр. Левобережный — Московский вокзал — мкр. Левобережный) — увеличен выпуск на 1 ед. автобуса среднего класса.

№ 66 «д. Федоровка (пос. Хомяково) — ОАО «Балтика» — мкр. Петровский» — увеличен выпуск на 1 ед. автобуса среднего класса.

№ 169К «Тула — Алешня» — в ближайшее время планируется замена одного автобуса малого класса на автобус среднего класса. В итоге увеличение составляет 20 ед. среднего класса.

По словам начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Дмитрия Ярцева, работа по удовлетворению потребности населения в общественном транспорте в Туле ведется на постоянной основе:

— Всего в городе ежедневно на маршруты выходит более 700 единиц общественного транспорта: 53 троллейбуса, 63 трамвая, 220 автобусов, работающих по регулируемому тарифу, остальное количество — коммерческий транспорт. Из 220 муниципальных автобусов срок службы 130 меньше пяти лет.

Коммерческие перевозчики тоже проявили свою сознательность, сейчас они меняют транспорт на более новый, комфортный и вместительный. У каждого перевозчика сейчас есть планы на обновление подвижного состава, и мы видим, что они реализовываются.

Помимо этого, постоянно ведется мониторинг наполняемости транспорта. Благодаря этому за последний месяц количество единиц муниципального транспорта было увеличено на 11.

Особое внимание уделяется транспортной доступности в новых микрорайонах. Все они охватываются общественным транспортом.

Закрывать потребность в транспорте помогают коммерческие компании, которые занимаются перевозками в областной столице. Они, исходя из потребностей, тоже расширяют автопарк.

Один из таких примеров — компания «Пилигрим+», автобусы которой работают на маршруте № 51 «пос. Горельские Выселки — мкр. Левобережный».

Сергей Черкасов, главный механик ООО «Пилигрим+»:

— В сентябре мы закупили четыре новых автобуса, увеличили их пассажировместимость и оборудовали пандусами. Помимо этого, куплено еще четыре автобуса с пробегом. Сейчас на маршрут выходят 24 единицы транспорта. В дальнейшем мы планируем еще наращивать автопарк.

Чтобы автобусы и маршрутки ходили исправно, за ними следят диспетчеры компании-перевозчика. У муниципальных маршрутов это специалисты Тульского автопарка.

Валерий Туриянский, начальник службы автобусного транспорта:

— Служба автобусного парка обслуживает 14 маршрутов. В настоящий момент ежедневно на линию выходят 120 автобусов. Каждое транспортное средство оснащено системой ГЛОНАСС, диспетчеры круглосуточно проводят мониторинг, следят за расположением автобуса и могут осуществить замену транспорта при необходимости. В случае поломки может приехать техническая помощь или на маршрут отправят дополнительную единицу транспорта.

В администрации города работу по улучшению транспортного обеспечения населения планируют продолжить.