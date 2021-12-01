Трехлетняя тулячка Катя Жабина научила Максима Галкина печь пряники

Обаятельная девочка из города Липки Тульской области приняла участие в шоу Первого канала «Лучше всех».

Семья Жабиных приехала на съемки в полном составе: мама Виктория, папа Игорь, младшая сестра Аня и сама Катя.

Катюша покорила ведущего шоу Максима Галкина своей детской непосредственностью, обаянием и разговорчивостью. А еще — умением печь настоящие имбирные пряники!

Максим Галкин и Катя обсудили тему детского сада, красного и зеленого стульев, мальчиков-хулиганов и сладостей из рюкзачка, который дарят в конце съемки всем героям шоу.

Во время приготовления пряников Максим Галкин вовсю помогал нашей Катюше. Для приготовления пряников смешали муку, сахарную пудру, корицу, имбирь, растопленное сливочное масло, яйцо, мед. Затем тесто раскатали и вырезали прянички с помощью разных формочек.

А затем запекли прянички в духовке и украсили.

В конце Катя угостила ведущего конфеткой из заветного рюкзачка.

Посмотреть, как это было, можно здесь:

Шоу с Катей Жабиной вышло 28 ноября 2021 года.

Напомним, что в ноябре 2018 года у Максима Галкина в гостях была еще одна наша тулячка — Полина Бахтигозина. Тогда девочка покорила ведущего шоу «Лучше всех» знанием лягушек.