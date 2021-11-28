В Туле открыли движение по временному Баташевскому мосту

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Он будет работать во время строительства нового путепровода.

Баташевский мост был признан аварийным в 2019 году - его снабдили подпорками, закрыли проезд для грузовиков и ввели реверсивное движение. В прошлом году был подготовлен проект реконструкции.

К строительно-монтажным работам приступили в сентябре текущего года. Они состоят из двух этапов: возведение временного моста и строительство нового.

Первый этап завершен раньше намеченного срока. Металлический двухполосный мост, рассчитанный на нагрузку примерно в 80 тонн, уже открыт для движения легкового и грузового транспорта.

Как отметил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Дмитрий Ярцев, теперь подрядчик планирует приступить к следующему этапу: Баташевский мост будет полностью закрыт, его разберут и построят новый мост на 4 полосы. Работы должны быть выполнены к концу 2022 года.