Тульский завод получит крупный штраф за разлитый в центре города бетон

Фото из архива MySlo

В ходе проведения контрольных мероприятий за соблюдением правил благоустройства специалисты заметили, что на ул. Болдина, в районе дома № 101, проезжая часть залита бетонной смесью.

Как позже выяснилось, бетон вылился из проезжавшей в этом месте бетономешалки, принадлежащей тульскому заводу. В отношении юрлица составлен административный протокол о нарушении правил благоустройства. Сумма штрафа составит от 200 до 450 тысяч рублей.