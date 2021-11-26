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Тульский завод получит крупный штраф за разлитый в центре города бетон
Фото из архива MySlo

Тульский завод получит крупный штраф за разлитый в центре города бетон

Административный материал составлен сотрудниками городского управления по административно-техническому надзору.

В ходе проведения контрольных мероприятий за соблюдением правил благоустройства специалисты заметили, что на ул. Болдина, в районе дома № 101, проезжая часть залита бетонной смесью.

Как позже выяснилось, бетон вылился из проезжавшей в этом месте бетономешалки, принадлежащей тульскому заводу. В отношении юрлица составлен административный протокол о нарушении правил благоустройства. Сумма штрафа составит от 200 до 450 тысяч рублей.

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