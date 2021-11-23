Невролог расскажет тулякам, как восстановиться после ковида

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Задать вопросы врачу можно будет в рамках прямого эфира из цикла «Отвечают врачи».

В среду, 24 ноября, в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи». Он будет посвящен восстановлению после коронавируса.

На вопросы жителей ответит заведующая неврологическим отделением Тульской областной клинической больницы Лидия Жбанова.