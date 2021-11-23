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В Туле обсудили вопросы биоразнообразия

В Туле обсудили вопросы биоразнообразия

Всероссийская научная конференция собрала исследователей из разных регионов: от Дальнего Востока до Брянской области.

Во вторник, 23 ноября, в Туле открылась Всероссийская научная конференция «Изучение и сохранение биоразнообразия Тульской области и других регионов России».

Конференция посвящена перспективам создания национального парка «Тульские засеки». На ней обсуждаются вопросы сохранения биоразнообразия особо охраняемых природных территорий, вопросы изучения биоразнообразия растений, животных и грибов, методы экологического просвещения и т. д.

К конференции был подготовлен сборник статей, в который включены 80 работ. Их географический охват — от Сихотэ-Алинского заповедника на Дальнем Востоке до Белгородской и Брянской областей на западе. Представлены труды ученых ведущих университетов, сотрудников особо охраняемых природных территорий, зоопарков и питомников, общественных организаций и молодых ученых.

Юрий Панфилов, министр природных ресурсов и экологии Тульской области:

- Конференция, посвященная изучению и сохранению биоразнообразия, содействует достижению целей и задач федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология». Уверен, что впереди у участников конференции немало интересных открытий. А полученный на конференции оригинальный опыт решения различных задач будет достоин тиражирования и распространения.

Ольга Швец, старший научный сотрудник кафедры биологии и экологии ТГПУ им. Л. Н. Толстого:

- Конференция имеет всероссийский статус с международным участием, на связи с нами работают белорусские коллеги. В этом году конференция гибридного формата: часть участников выступают очно, другие присоединились по видеосвязи. В Тулу приехали коллеги из Калужского парка «Угра», Окского государственного биосферного заповедника, Московского государственного университета, Института географии и др.

Такие региональные конференции очень важны. Мы можем обмениваться опытом с коллегами, посмотреть, как всё работает в соседних регионах, как там изучают биоразнообразие. Это нужное направление, которое часто остается за кадром, когда обсуждают прорывные направления в науке.

Валерий Алферов, заведующий кафедрой химии, профессор:

- Вся деятельность человека в значительной степени направлена во вред природе. Наша задача сделать так, чтобы сохранить то наследие, которое у нас есть, а еще лучше, преумножить его. Мой коллега как-то сказал: Мы многое знаем о том, что происходит в Северном ледовитом океане, в Антарктике, но мало разбираемся в том, что происходит в нашем родном регионе. Это простая мысль, но она во многом отражает реальность. Со временем биоразнообразие даже в Тульской области меняется очень заметно. Например, в Упе еще тридцать лет назад быть много язей и линей, а сейчас они встречаются гораздо реже. Это простой, но показательный пример. Поэтому тема конференция очень актуальна. Хорошо, что у исследователей есть возможность обменяться опытом на такой площадке.

Конференция будет проходить до 26 ноября. Мероприятие проходит в рамках Года науки и технологий. Организаторы конференции — министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, Тульский государственный университет, Тульский областной экзотариум при участии музея-усадьбы «Ясная Поляна» и музея-заповедника «Куликово поле».

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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