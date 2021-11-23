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В тульском Роспотребнадзоре пройдёт горячая линия по профилактике ВИЧ
Изображение InspiredImages с сайта Pixabay

В тульском Роспотребнадзоре пройдёт горячая линия по профилактике ВИЧ

Специалисты расскажут, как уберечь себя от страшного диагноза.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что с 25 ноября по 3 декабря в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» проводится горячая линия по профилактике ВИЧ/СПИД.

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в Тульской области и в России, механизма передачи возбудителя и условий заражения, клинических проявлений ВИЧ-инфекции, как пройти обследование и основные меры профилактики.

Консультацию специалистов можно получить с 9.00 до 16.00 по следующим телефонам:

  • в Туле, Киреевском, Суворовском и Дубенском районах по телефонам: 37-30-77, 37-07-06, 37-33-25, 37-48-32, 22-37-56, 22-36-01, 8(48763)2-03-47, 8(48763)2-48-96,
  • в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8 (48753) 4-09-09, 8(48753)4-09-07, 8(48753)4-05-35,
  • в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741)6-54-56, 8(48741)6-53-86,
  • в Новомосковске, Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762)6-45-81, 8(48762)6-50-70,1 8(48762)6-56-62,
  • в Щекинском, Плавском, Белевском, Одоевском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751)5-33-81, 8(48755)2-20-66, 8(48742)4-16-10.

Также получить консультацию специалиста можно в режиме онлайн – по электронной почте: epid@71.rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@mail.ru.

Также информацию о ВИЧ-инфекции можно получить в Едином Консультационном Центре Роспотребнадзора по телефону: 8(800)555-49-43.

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