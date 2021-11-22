Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 262 случая заболевания и 13 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 262 случая коронавируса, 257 человек выздоровели, 13 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 65 945 жителей региона, 57 682 человека выздоровели, 3806 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 12:22, 32 816 -5
сегодня, в 10:16, 21 1593 -3
сегодня, в 08:20, 96 1838 -10
вчера, в 15:34, 166 11950 -17
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