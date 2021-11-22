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Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 262 случая заболевания и 13 смертей

Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 262 случая заболевания и 13 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 262 случая коронавируса, 257 человек выздоровели, 13 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 65 945 жителей региона, 57 682 человека выздоровели, 3806 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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