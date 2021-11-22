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Привязал к батарее и прижигал утюгом: туляк, пытавший мать ради выпивки, лишился свободы
архив Myslo

Привязал к батарее и прижигал утюгом: туляк, пытавший мать ради выпивки, лишился свободы

Мужчина отправится за решетку почти на 10 лет.

В Туле36-летний безработный мужчина признан виновным в вымогательстве и незаконном лишении свободы.

Судом установлено, что 18 августа пьяный обвиняемый потребовал у матери банковскую карту, чтобы купить себе еще спиртного. Женщина отказалась, после чего взбешенный сын привязал ее к батарее и принялся пытать: 15 раз ударил палкой и 13 раз прижег утюгом. Обвиняемый измывался над 63-летней женщиной до тех пор, пока она не отдала карту. На следующий вечер женщина рассказала о том, что случилось, соседям, а те, в свою очередь, вызвали скорую и полицию.

Прокуратура Пролетарского района города Тулы поддерживала обвинение и представляла в суде доказательства, добытые в ходе предварительного расследования регионального Следственного комитета.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы. 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 12:00 +1
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