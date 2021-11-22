Отключили свет в больнице: в Донском прокуратура проверит условия хранения вакцины от ковида

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В соцсетях появилась информация об отключении электроэнергии в Донской городской больнице № 1.

- Пришла сделать прививку от ковида в больницу № 1 на Кирова, 23. Записали на 13.15, в итоге собрали огромную очередь к терапевту, потому что у них отключали электричество. Я, конечно, все понимаю, но разве вакцина не должна храниться при минус 18? И что нам колят в таком случае? В Приморье при таком же отключении всю вакцину проверили и утилизировали, так как она потеряла свои свойства, у нас же кололи как ни в чем не бывало, — написала Ирина Наумова в группе ВКонтакте «Подслушано Донской».

По факту данной публикации прокуратура города Донского организовала проверку. Как сообщает пресс-служба ведомства, при наличии оснований будет решен вопрос о принятия мер реагирования.

В минздраве Тульской области уточнили, что электроснабжение в поликлинике было восстановлено в течение 30 минут.

- В медицинском учреждении имеется соответствующее оборудование — холодильники с режимом поддержания температуры в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, — добавили в ведомстве.