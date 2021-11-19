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У веневских чиновников нет денег на благоустройство пруда «Песчаник»
Фото из архива MySlo

У веневских чиновников нет денег на благоустройство пруда «Песчаник»

Пока поддерживать территорию в надлежащем состоянии удаётся только при помощи энтузиазма местных жителей.

Несколько дней назад в редакцию Myslo пришло письмо от жителей Венева с просьбой помочь спасти любимое место отдыха горожан – пруд «Песчаник», история которого насчитывает более 30 лет.

Этот водоём наполняется в основном паводковыми и ливневыми стоками. В последнее время уровень вод «Песчаника» понижен. Специалисты говорят, что виной всему – общее понижение всего водоносного горизонта и образование донных отложений в результате жизнедеятельности обитателей водоема. Негативную роль сыграла и активная хозяйственная деятельность, которая отрезала возможные пути поступления дождевых и грунтовых вод.

– Безусловно, мы поддерживаем инициативу жителей по расчистке территории «Песчаника», уборке свалок вокруг пруда, – цитирует главу администрации района Андрея Шубчинского газета «Красное знамя». – Вместе с инициативной группой администрацией района выполнены кадастровые работы. Земельный участок, в границах которого расположен пруд «Песчаник», отмежёван и поставлен на кадастровый учет, определена рекреационная зона.

На ближайшие годы в районном бюджете нет денег на обустройство и эксплуатацию пляжа на «Песчанике» – в приоритетном порядке финансируются работы по благоустройству дворовых территорий, ремонту дорог, модернизации объектов ЖКХ и объектов социальной сферы.

По словам Шубчинского, самое главное – объективно оценить ситуацию с понижением уровня воды в пруду. Если процесс обмеления невозможно остановить, деньги будут потрачены впустую. Глава администрации отметил, что при росте доходов бюджета районные власти вплотную займутся благоустройством водоема.

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Веневский район
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