За сутки в Тульской области выявлено 263 случая коронавируса, 13 пациентов скончались

По состоянию на 11.10 20 ноября в Тульской области зафиксировано 263 новых случая заражения коронавирусом. 14 пациентов скончались, 255 — выздоровели.

Общая статистика за всё время пандемии выглядит так: 65422 заражения, 57171 выздоровевших пациентов, 3779 смертей.

За последние сутки в России выявлено 37 120 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 254 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 36 172 человека.