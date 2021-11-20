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За сутки в Тульской области выявлено 263 случая коронавируса, 13 пациентов скончались

За сутки в Тульской области выявлено 263 случая коронавируса, 13 пациентов скончались

Такие данные приводит федеральный оперштаб.

По состоянию на 11.10 20 ноября в Тульской области зафиксировано 263 новых случая заражения коронавирусом. 14 пациентов скончались, 255 — выздоровели.

Общая статистика за всё время пандемии выглядит так: 65422 заражения, 57171 выздоровевших пациентов, 3779 смертей. 

За последние сутки в России выявлено 37 120 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 254 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 36 172 человека.

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:15 −1
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