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В Тепло-Огаревском районе на пожаре погибла женщина
Фото очевидца

В Тепло-Огаревском районе на пожаре погибла женщина

За 40 минут частный дом сгорел почти полностью.

В ночь на 20 ноября, в 3.01, на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Титовка Тепло-Огаревского района.

На место были направлены два пожарных расчёта, они добрались до адреса за 17 минут. В 3.37 огонь был потушен. По словам очевидцев, погибла хозяйка жилища — женщина примерно 45 лет.

Дом выгорел изнутри, полностью сгорела и обрушилась кровля. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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