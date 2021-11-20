В Тепло-Огаревском районе на пожаре погибла женщина

Фото очевидца

В ночь на 20 ноября, в 3.01, на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Титовка Тепло-Огаревского района.

На место были направлены два пожарных расчёта, они добрались до адреса за 17 минут. В 3.37 огонь был потушен. По словам очевидцев, погибла хозяйка жилища — женщина примерно 45 лет.

Дом выгорел изнутри, полностью сгорела и обрушилась кровля. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.