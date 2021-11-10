Викторина для вакцинированных туляков: ответы на самые популярные вопросы
Среди участников разыграют автомобиль Haval.
Викторина среди вакцинированных жителей Тульской области стартовала 1 ноября. Напомним, ранее с такой инициативой вышла Общественная палата региона.
Для участия уже зарегистрировались порядка 60 тысяч человек.
Первый розыгрыш призов пройдет 15 ноября, их перечень появится на сайте викторины 12 ноября. В числе призов — автомобиль марки Haval.
Отвечаем на самые популярные вопросы о викторине.
1. Как принять участие?
Зарегистрироваться на сайте https://иммунитет71.рф.
2. Кто может стать участником?
Граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, зарегистрированные в Тульской области, прошедшие вакцинацию (ревакцинацию) против COVID-19 и имеющие действующий на момент проведения розыгрыша призов сертификат о вакцинации.
3. Если я прошел ревакцинацию, надо обновлять регистрационные данные на сайте?
Нет. Главное, чтобы на момент проведения розыгрыша у гражданина был действующий сертификат о вакцинации.
4. Будет ли действителен сертификат вакцинации, полученный за пределами Тульской области?
Да. Участник может вакцинироваться в любом субъекте РФ. Главное, чтобы сертификат был действительным на момент проведения розыгрыша призов.
5.Можно ли принять участие в викторине за родственника?
Нет.
6. Можно ли принять участие при наличии временной регистрации?
Да. В викторине могут принять участие вакцинированные граждане РФ, которые временно зарегистрированы по месту пребывания в Тульской области.
7. Как определят победителя?
С помощью генератора случайных чисел среди участников.
8. Какие призы можно выиграть?
Бытовую технику, электронику, смартфоны, легковые автомобили марки Haval, однокомнатные квартиры в Туле. Полный перечень призов в конкретном розыгрыше будет опубликован на сайте не позднее чем за два дня до розыгрыша.
9. Как я узнаю, что победил?
Результаты каждого розыгрыша призов размещаются на сайте викторины в разделе «Информация о победителях».
Победители могут получить всю информацию о месте, времени, способе получения подарочных сертификатов и призов по телефону 8(4872) 24-51-29 или по адресу: Тула, проспект Ленина, д. 49 (в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов).
10. Какой период времени отведен для получения призов?
Призы можно получить в срок до 1 июня 2022 года.
11. Может ли участник выиграть несколько призов?
Нет.
12. При обновлении сертификатов поменялся их номер. Нужно ли регистрироваться на сайте еще раз?
В случае регистрации для участия в викторине на сайте иммунитет71.рф с указанием номера сертификата до его обновления 08.11.2021 г. повторная регистрация не требуется.