Викторина для вакцинированных туляков: ответы на самые популярные вопросы

Викторина среди вакцинированных жителей Тульской области стартовала 1 ноября. Напомним, ранее с такой инициативой вышла Общественная палата региона.

Для участия уже зарегистрировались порядка 60 тысяч человек.

Первый розыгрыш призов пройдет 15 ноября, их перечень появится на сайте викторины 12 ноября. В числе призов — автомобиль марки Haval.

Отвечаем на самые популярные вопросы о викторине.

1. Как принять участие?

Зарегистрироваться на сайте https://иммунитет71.рф.

2. Кто может стать участником?

Граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, зарегистрированные в Тульской области, прошедшие вакцинацию (ревакцинацию) против COVID-19 и имеющие действующий на момент проведения розыгрыша призов сертификат о вакцинации.

3. Если я прошел ревакцинацию, надо обновлять регистрационные данные на сайте?

Нет. Главное, чтобы на момент проведения розыгрыша у гражданина был действующий сертификат о вакцинации.

4. Будет ли действителен сертификат вакцинации, полученный за пределами Тульской области?

Да. Участник может вакцинироваться в любом субъекте РФ. Главное, чтобы сертификат был действительным на момент проведения розыгрыша призов.

5.Можно ли принять участие в викторине за родственника?

Нет.

6. Можно ли принять участие при наличии временной регистрации?

Да. В викторине могут принять участие вакцинированные граждане РФ, которые временно зарегистрированы по месту пребывания в Тульской области.

7. Как определят победителя?

С помощью генератора случайных чисел среди участников.

8. Какие призы можно выиграть?

Б ытовую технику, электронику, смартфоны, легковые автомобили марки Haval, однокомнатные квартиры в Туле. Полный перечень призов в конкретном розыгрыше будет опубликован на сайте не позднее чем за два дня до розыгрыша.

9. Как я узнаю, что победил?

Результаты каждого розыгрыша призов размещаются на сайте викторины в разделе «Информация о победителях».

Победители могут получить всю информацию о месте, времени, способе получения подарочных сертификатов и призов по телефону 8(4872) 24-51-29 или по адресу: Тула, проспект Ленина, д. 49 (в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов).

10. Какой период времени отведен для получения призов?

Призы можно получить в срок до 1 июня 2022 года.