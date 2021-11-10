В Заречье трамвай «сложился» после столкновения с фурой

Фото очевидца

В Туле, на пересечении ул. Демидовская Плотина и ул. Октябрьской произошло серьёзное ДТП — там столкнулись трамвай и грузовая фура. По словам очевидцев, причиной аварии стало не предоставление преимущества водителем фуры.

От удара трамвайный вагон немного «сложился» — деформировался кузов, разбились стёкла. По информации региональной Госавтоинспекции, в аварии никто не пострадал, но на месте происшествия с двух сторон — от ул. Советской и от Демидовского моста, образовалась огромная пробка.