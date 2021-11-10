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В Заречье трамвай «сложился» после столкновения с фурой
Фото очевидца

В Заречье трамвай «сложился» после столкновения с фурой

Авария произошла на пересечении Демидовской Плотины и ул. Октябрьской.

В Туле, на пересечении ул. Демидовская Плотина и ул. Октябрьской произошло серьёзное ДТП — там столкнулись трамвай и грузовая фура. По словам очевидцев, причиной аварии стало не предоставление преимущества водителем фуры.

От удара трамвайный вагон немного «сложился» — деформировался кузов, разбились стёкла. По информации региональной Госавтоинспекции, в аварии никто не пострадал, но на месте происшествия с двух сторон — от ул. Советской и от Демидовского моста, образовалась огромная пробка.

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