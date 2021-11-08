Доступ по QR-коду: как в Туле действуют новые требования для посетителей ТЦ

Но прийти в них смогут не все, а только для тех, у кого есть QR-код о вакцинации либо о перенесенном заболевании в последние полгода или сертификат об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не более 72 часов назад. Как работает в реальности эта система, выяснил Myslo.

«А без QR-кода нельзя? – Нет, нельзя». Это один из самых популярных диалогов на входе в торговый центр. Кто-то разворачивается и уходит – «не пустили, ну и ладно», другие начинают возмущаться: «Приказ губернатора? Покажите! Да еще и с синей печатью и подписью настоящей!»

Отдельная причина для возмущений у военнослужащих – они вакцинацию прошли, а вот QR-кода не имеют, потому что ведомственные поликлиники и госпитали не передают информацию в единую информационную систему. А значит, подтвердить свою вакцинацию через Госуслуги они никак не могут. Из-за этого в одном из торговых центров утром 8 ноября возник конфликт. В итоге им отказали в посещении ТРЦ вроде как на законных и одновременно совершенно несправедливых основаниях.

Часть посетителей из числа недавно переболевших также были не допущены в ТРЦ по причине отсутствия у них QR-кода:

поликлиники не всегда быстро загружают данные об отрицательном тесте и закрытии больничного, а значит и на Госуслугах нет информации о том, что человек переболел коронавирусом.

Еще одна проблема, которая возникла 8 ноября, была связана со сбоем в работе портала Госуслуг. Утром в понедельник на портале было обновлено программное обеспечение, после чего у тех, кто прошел вакцинацию более чем полгода назад, поменялся срок годности сертификата. Изначально он был действителен год, но из-за ошибки срок сократили до полугода. Это сделало невозможным посещение ТРЦ для многих. Ошибку, правда, быстро заметили, и оперштаб Москвы заявил, что в скором времени она будет устранена. После этого раздел с вакцинацией на портале Госуслуг вовсе «слег»: то ли из-за устранения ошибки, то ли все массово начали заходить на сайт и проверять годность своего QR-кода.

В целом же посетители отнеслись с пониманием к новым правилам посещения торговых центров. Корреспонденты Myslo побывали в «Макси», «Рио», «Гостином дворе», «Сарафане» и ТРЦ «Наш дом».

Те, у кого с документами все в порядке, спокойно предъявляют паспорт вместе с сертификатом охранникам и проходят дальше за покупками.

Светлана Сафронова – Я за свою жизнь опасаюсь. Я уже в возрасте, у меня есть взрослые дети, внуки, есть для кого жить, поэтому хочу сохранить свое здоровье! Почему я должна сделать прививку, а кто-то нет? Почему я должна из-за кого-то страдать? Если не хочешь делать прививку – сиди дома. Ну, правильно же? Я считаю так.

Елена Сизова – Надо вакцинироваться, чтобы не было распространения вируса, он уже надоел. Я переболела пневмонией в первую волну в 2020 году, сделала вывод для себя и теперь обязательно прививаюсь. Сейчас иду на ревакцинацию.

Елена Кочубей – Мы все уже устали от этих масок. А чтобы их наконец-то можно было снять, надо вакцинироваться. Я сейчас иду на ревакцинацию. Первую вакцину я перенесла хорошо, а у мужа была температура, но это один день всего-лишь. Надо просто потерпеть, ничего страшного в этом нет.

Валерий Кузнецов, администратор ТРЦ «Наш дом», рассказал:

– В основном относятся все с пониманием, но есть и неадекватные люди, которые начинают ругаться, высказывать претензии по поводу новых правил. Как будто мы это придумали. А тут еще и портал Госуслуг тормозит. Для наших предпринимателей, конечно, лучше уже так, чем закрыты полностью. Понятно, что покупателей намного меньше, но тем не менее совсем простаивать тоже не хочется.

Алексей Петров, предприниматель – Давно пора это сделать, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Жаль, что поздно это запустили, дождались, когда 50 с лишним тысяч человек в день в стране заболевает. Нужно было еще год назад такие меры вводить. Моя семья недавно переболела, и могу сказать, что лучше никому не болеть. Я надеюсь, что требование QR-кодов вынудит людей пойти и сделать прививку, чтобы выработать коллективный иммунитет и остановить пандемию. Если бы раньше ввели, то может быть ни я, ни жена, ни мать, ни тетя разом не заболели. Тем более, что у меня жена беременная, заболела на 38 неделе. Сейчас выздоровела, но все равно это очень неприятно и страшно. Если же говорить о бизнесе, то у меня в «Макси» магазин. Из-за введения QR-кодов количество покупателей сократилось до 30%, и мы несем большие убытки. Но тем не менее я считаю, что это правильная мера, хотя и запоздалая. Скорее бы все уже наладилось!

Наталья Коваль – Торговые центры открыты, но у предпринимателей радости мало, на самом деле, – говорит Наталья Коваль, руководитель отдела маркетинга ТУЦ «Сарафан». – QR-коды есть пока не у всех, поэтому количество посетителей сократилось на 50-70%. А это колоссальные потери для бизнеса. Доступ по QR-кодам, конечно, лучше, чем локдаун, но сегодняшний день показал, что кардинально ситуацию это не меняет. Но мы не теряем надежду, что в ближайшее время все наладится, вакцинированных станет больше, а значит больше людей сможет жить в привычном для себя ритме и свободно приходить в торговые центры. Ведь самое главное - это здоровье, которое надо беречь!

Уважаемые читатели, а вы уже посетили торговые центры по QR-коду? Были ли у вас какие-то проблемы с этим? Пишите нам в комментариях!