Под Тулой водитель уснул за рулем: пострадали женщина и ребенок

Накануне утром на 244-м км автодороги М-4 «Дон» (Богородицкий район, неподалеку от Иевлево) произошло ДТП. Автомобиль Hyundai Tucson под управлением 43-летнего водителя съехал в кювет, в результате чего пострадали 43-летняя и 7-летняя пассажирки авто.

Женщина госпитализирована, ребенка отпустили после оказания медицинской помощи. Предполагаемая причина автоаварии — во время поездки водитель уснул за рулем.

«На момент ДТП несовершеннолетняя девочка находилась на заднем сидении автомобиля, в специальном детском удерживающем устройстве, благодаря чему получила незначительные травмы», — сообщила региональная Госавтоинспекция.