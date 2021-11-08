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Под Тулой водитель уснул за рулем: пострадали женщина и ребенок

Под Тулой водитель уснул за рулем: пострадали женщина и ребенок

Авария произошла в Богородицком районе.

Накануне утром на 244-м км автодороги М-4 «Дон» (Богородицкий район, неподалеку от Иевлево) произошло ДТП. Автомобиль Hyundai Tucson под управлением 43-летнего водителя съехал в кювет, в результате чего пострадали 43-летняя и 7-летняя пассажирки авто.
 
Женщина госпитализирована, ребенка отпустили после оказания медицинской помощи. Предполагаемая причина автоаварии — во время поездки водитель уснул за рулем.
 
«На момент ДТП несовершеннолетняя девочка находилась на заднем сидении автомобиля, в специальном детском удерживающем устройстве, благодаря чему получила незначительные травмы», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:31 +1
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Тульская областьБогородицкий район
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