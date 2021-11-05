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В Туле состоится концерт знаменитого хореографического ансамбля «Берёзка»

В Туле состоится концерт знаменитого хореографического ансамбля «Берёзка»

13 ноября в Городском концертном зале выступит коллектив, признанный достоянием России, — ансамбль «Берёзка». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

«Берёзка» больше 70 лет своим творчеством рассказывает миру, что такое красота по-русски. Красный сарафан, зелёная веточка берёзки, взмах бирюзового платочка – девичий хоровод, с которого в 1948 году началась «Берёзка». Великий русский хореограф, человек высочайшей культуры и эрудиции Надежда Надеждина создала шедевр на все времена, и он вобрал в себя всю красоту и поэзию, саму суть русской души.

Гениальные хореографические постановки народной артистки СССР Надежды Надеждиной – «Берёзка», «Цепочка», «Лебёдушка», «Цветы полевые», «Сударушка», «Прялица», «Балагуры», «Ямщики» и многие другие – явились настоящим открытием в сценическом воплощении русского народного танца, новым стилем в современной хореографии того времени.

Поэтический образ русской женщины, воспетый Надеждиной, нашёл своё яркое воплощение в индивидуальности ведущей солистки ансамбля Миры Кольцовой. Она стала лицом и символом ансамбля. Народная артистка СССР Н. Надеждина увидела в любимой артистке не только превосходную исполнительницу, но и свою преемницу. В 1980 году М. Кольцова стала
художественным руководителем коллектива. Её хореографические постановки – «Колокольцы», «Кружевницы», «Реченька», «Осенний хоровод», «Комарик», «Петрушка» и многие другие – стали достойным продолжением стиля Надеждиной. Но Кольцова не только сохранила, но и развила и
обогатила наследие новыми художественными образами и современным звучанием.

Неотъемлемой составной частью коллектива ансамбля «Берёзка» является оркестр русских народных инструментов. Только живое музыкальное сопровождение позволяет зрителю получить впечатление о целостном танцевально-музыкальном спектакле. Основная часть репертуара
оркестра создана композиторами Е. Кузнецовым и В. Темновым, а также В. Корневым, Е. Дербенко.
 
Большое значение в современной истории ансамбля имеет творческий союз с композитором Филиппом Кольцовым, в буквальном смысле выросшим на репертуаре коллектива. Он тонко чувствует стилистику и особенность ансамбля «Берёзка», вносит новые краски и создает не только
музыку, но и поэтические произведения специально для коллектива.
С 1995 года оркестром бессменно руководит Леонид Смирнов. Леонид Смирнов начал свою работу в ансамбле в качестве солиста-баяниста в 1967 году и участвовал как танцор-баянист во многих номерах ансамбля. В 2002 году ему было присвоено звание народного артиста России.
 
Выступления «Березки» видели десятки миллионов зрителей. Концерты ансамбля всегда сопровождаются триумфальным успехом. Коллективу восторженно аплодируют не только в России, но и на всех континентах планеты.
 
«Не надо читать 200 томов о России, достаточно посмотреть один концерт «Берёзки», и вы увидите, что такое русский нрав, русский характер, русское начало» – писала французская пресса после гастролей ансамбля в Париже.
«Берёзка» является единственным обладателем золотой медали присуждённой Всемирным советом сторонников мира в 1959 году.
 
Мира Кольцова, народная артистка СССР, художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля «Березка» сказала: «Мы отличаемся от всех фольклорных коллективов тем, что основатель коллектива, Надежда Сергеевна Надеждина, создала жанр авторских произведений, которые используют текст, хореографию, мысль, русскую идею. У нас нет танца ради танца. Наши артисты должны мыслить, они должны быть интеллектуалами, добиваясь при минимальном жест максимального выражения чувств».
 
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  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 16:50 0
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