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«Успех» на стене Тульского кремля: полиция возбудила уголовное дело

«Успех» на стене Тульского кремля: полиция возбудила уголовное дело

Полиция продолжает разыскивать вандалов.

По факту порчи стены Тульского кремля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм)*. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Напомним, 30 октября неизвестные изуродовали стену кремля, написав на ней слово «Успех». Полиция в данный момент устанавливает личность вандалов.

Чтобы удалить надпись со стены, понадобятся реставрационные работы. Руководство ГУК ТО «Музейное объединение» готовит проект и смету. Работы проведут за счет страховой компании.

 

*Наказание по данной статье — штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:56 0
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