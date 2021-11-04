Росздравнадзор: за призыв к отказу от вакцинации – уголовная ответственность

Росздравнадзор будет выявлять медиков и граждан, которые призывают к отказу от вакцинации. Руководитель ведомства Алла Самойлова поручила писать на них заявление в Следственный комитет России и прокуратуру, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно приказу, руководители территориальных органов Росздравнадзора должны отслеживать людей, «принимающих участие в антипрививочной кампании и активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции».

Как отметила руководитель надзорного ведомства, такие действия подпадают под две статьи УК РФ — 207.1 и 207.2.

Статья 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) предусматривает наказание от штрафа 300 тыс. рублей до ограничения свободы до трех лет. Виновным по ст. 207.2 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшей тяжкие последствия) грозит штраф от 700 тыс. рублей, исправительные или принудительные работы либо лишение свободы до трех лет. Если же в результате деяния наступит смерть человека, наказание может достигать пяти лет колонии.

Напомним, масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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