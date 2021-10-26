«Почему комфорт для детей нужно обеспечивать за счёт нас?»: студенты тульской «Даргомыжки» тоже обратились к губернатору

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Студенты колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского отреагировали на письмо родителей учащихся школы, работающей при колледже. Напомним, туляки попросили губернатора Алексея Дюмина остановить процесс закрытия школы, несмотря на то, что официальной информации об этом пока не поступало.

Выяснилось, что студентам колледжа соседство со школьниками приносит массу хлопот. Молодые люди решили рассказать о том, как организован учебный процесс и тоже написали губернатору письмо:

«Уважаемый Алексей Геннадьевич! К Вам обращаются студенты колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского. Читаем в СМИ то, что пишут сегодня про наш коллеж и хотим высказать свое мнение. Нашему колледжу скоро 110 лет. Он один из старейших России. Но в конце 1990-х при колледже открыли школу для одаренных детей. И сегодня ситуация такова, что школа уже стала здесь чем-то главным. И всем кажется, что колледж живет «в гостях» у школы. Возникает ощущение, что и родители, которые пишут Вам обращения, считают, что здание колледжа, классы, инструменты, и все остальное здесь – это школа! Но это не так!

Это, прежде всего, наш колледж, наша дорогая «Даргомыжка», которую окончили многие педагоги из музыкальных школ Тульской области! Всем ясно, что в нашей школе сочетается «два в одном» – музыкальная и образовательная школы, и расписание составлено с удобством для одаренных детей. Мы сами были ими, когда пришли в колледж из других музыкальных школ. Но мы-то никому не мешали. Почему комфорт для детей сегодня должен создаваться за счёт нас, студентов? Почему мы должны страдать из-за того, что кому-то так удобно?

Родителям школьников, конечно, комфортно привести своих детей утром и забрать их после работы со всеми выученными уроками. Но разве это правильно, когда студенты при этом не в счёт? Мы устали начинать учиться с обеда и заканчивать поздним вечером. А кто-то из нас ездит домой в районы. И приезжает фактически ночью. При этом не все из нас совершеннолетние. Мы устали учиться с огромными «окнами» в расписании при отсутствии свободных классов для самоподготовки. А многие из нас живут в общежитии, и там просто нет музыкальных инструментов. У кого-то их и дома нет – дорого.

В Новомосковске, Калуге и Орле такие как мы студенты спокойно сами занимаются и готовятся к урокам, концертам и конкурсам в классах колледжа. И у них есть такие условия. А у нас их нет. Потому что «все лучшее детям». Мы не против детей, но нам-то когда и как учиться? Мы устали сидеть на групповых занятиях в оборудованных для детей классах, когда «ноги выше головы». Устали бегать в политеховскую столовую, потому что наш небольшой буфет часто занят детьми. Устали заниматься физкультурой по 30-35 человек в небольшом зале, потому что на колледж и школу вместе он не рассчитан. Устали ждать репетиций и концертов в большом зале, потому что везде «сначала школа». Разве это правильно?

Мы, если честно, просто завидуем ребятам-студентам из таких же колледжей в других городах: у них есть условия для учебы и есть нормальная студенческая жизнь. Во имя чего нас отодвинули на второй план? Не лучше ли организовать обучение детей в нормальной общеобразовательной школе, где все приспособлено для этого, а потом приводить учиться в музыкальную школу? У нас много хороших музыкальных школ! Почему комфорт для детей нужно обеспечивать за счёт студентов? Неужели родители, которые борются за обучение своих детей в одном со студентами здании, не понимают, что, когда их дети потом поступят сюда, в колледж, то они будут испытывать те же проблемы, что и мы?

А если их дети потом уйдут отсюда и выберут другую специальность, что у нас нередко бывает, или продолжат образование в московских учебных заведениях, что тоже имеет место быть, то это просто нечестно! Мы очень верим, Алексей Геннадьевич, что наше новое руководство решит проблемы, которые сегодня есть в колледже. И ещё мы будем очень рады встретиться с Вами и поговорить. О наших мечтах и планах на будущее, которое мы будем строить вместе в нашей славной Тульской области. Студенты Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского».