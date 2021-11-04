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Руководитель областного Центра медицины катастроф ответит на вопросы читателей Myslo

Руководитель областного Центра медицины катастроф ответит на вопросы читателей Myslo

Прямая линия состоится сегодня, 4 ноября.

В каких случаях надо вызывать бригаду скорой медицинской помощи? Какие случаи не подпадают под работу скорой? Чем скорая помощь отличается от неотложной? За сколько минут скорая помощь должна приехать на вызов?

На эти и другие вопросы туляков в ходе прямой линии ответит и. о. главного врача областного Центра медицины катастроф Сергей Мухин.

Звоните в четверг, 4 ноября, с 17.00 до 18.00 по тел. 71-71-90.

Также свои вопросы оставляйте в комментариях к этой новости.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:19 −2
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прямая линияскорая помощь
Люди
Сергей Мухин
Место
Тульская областьТула
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