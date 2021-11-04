Руководитель областного Центра медицины катастроф ответит на вопросы читателей Myslo

В каких случаях надо вызывать бригаду скорой медицинской помощи? Какие случаи не подпадают под работу скорой? Чем скорая помощь отличается от неотложной? За сколько минут скорая помощь должна приехать на вызов?

На эти и другие вопросы туляков в ходе прямой линии ответит и. о. главного врача областного Центра медицины катастроф Сергей Мухин.

Звоните в четверг, 4 ноября, с 17.00 до 18.00 по тел. 71-71-90.

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