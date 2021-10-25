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«Не дайте нас закрыть»: родители учащихся уникальной тульской школы обратились к губернатору
Фото из архива Myslo.

«Не дайте нас закрыть»: родители учащихся уникальной тульской школы обратились к губернатору

Они считают несостоятельными доводы в пользу закрытия учебного заведения и просят главу региона повлиять на ситуацию.

Родители учеников общеобразовательной школы при Тульском колледже искусств им. А. С. Даргомыжского обратились к Алексею Дюмину с просьбой помочь сохранить школу. Напомним, впервые об этой ситуации стало известно две недели назад. Назывались и сроки принятия окончательного решения о закрытии школы — начало 2022 года.

Руководитель колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского Игорь Лукопров сообщил Myslo, что о закрытии общеобразовательной школы речи не идет — подобный сценарий «даже не обсуждался».

Тем не менее родители учащихся не на шутку обеспокоены и обратились за помощью к Алексею Дюмину. По их словам, 15 октября состоялось родительское собрание с участием директора, где было озвучено несколько доводов в пользу закрытия школы: неудовлетворительное состояние здания, планы об открытии на базе колледжа высшего учебного заведения и недостаточный уровень социализации учащихся. Все эти аргументы авторы обращения считают несостоятельными.

«Уважаемый Алексей Геннадьевич! Просим Вас о личном приеме нас, родителей и законных представителей учащихся общеобразовательного отделения школы при ТКИ им. А. С. Даргомыжского. Защитите права наших детей и не дайте их травмировать!» — пишут туляки.

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Тульская областьТула
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