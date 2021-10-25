«Не дайте нас закрыть»: родители учащихся уникальной тульской школы обратились к губернатору
Они считают несостоятельными доводы в пользу закрытия учебного заведения и просят главу региона повлиять на ситуацию.
Родители учеников общеобразовательной школы при Тульском колледже искусств им.
Руководитель колледжа искусств им.
Тем не менее родители учащихся не на шутку обеспокоены и обратились за помощью к Алексею Дюмину. По их словам, 15 октября состоялось родительское собрание с участием директора, где было озвучено несколько доводов в пользу закрытия школы: неудовлетворительное состояние здания, планы об открытии на базе колледжа высшего учебного заведения и недостаточный уровень социализации учащихся. Все эти аргументы авторы обращения считают несостоятельными.
«Уважаемый Алексей Геннадьевич! Просим Вас о личном приеме нас, родителей и законных представителей учащихся общеобразовательного отделения школы при ТКИ им.