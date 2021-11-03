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В Тульской области побит очередной рекорд по ковиду: за сутки 265 случаев заболевания и 17 смертей

В Тульской области побит очередной рекорд по ковиду: за сутки 265 случаев заболевания и 17 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 265 случаев коронавируса, столько же человек выздоровели, 17 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразился 60 871 житель региона, 52 697 вылечились, 3511 умерли.

Ситуация с коронавирусом в российских регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
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