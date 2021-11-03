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В тульском селе пьяный «бесправный» водитель устроил ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В тульском селе пьяный «бесправный» водитель устроил ДТП

Пострадала женщина.

2 ноября в 19.30 в селе Хрущево на улице Центральной 35-летний водитель автомобиля Nissan Almera врезался в попутный Citroen C4, под управлением 28-летней женщины.
 
Как сообщает УГИБДД по Тульской области, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (0,622 мг/л). Кроме того, он не имеет права управления транспортными средствами.
 
В аварии пострадала водитель Citroen. После оказания медицинской помощи женщину отпустили.
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