В тульском селе пьяный «бесправный» водитель устроил ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

2 ноября в 19.30 в селе Хрущево на улице Центральной 35-летний водитель автомобиля Nissan Almera врезался в попутный Citroen C4, под управлением 28-летней женщины.

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (0,622 мг/л). Кроме того, он не имеет права управления транспортными средствами.

В аварии пострадала водитель Citroen. После оказания медицинской помощи женщину отпустили.