Туляк стал чемпионом Европы по тхэквондо

С 22 по 30 октября в греческом Ираклионе проходил чемпионат Европы по тхэквондо. В составе сборной России в турнире принимал участие тульский спортсмен Ильхом Одинаев.

Одинаев занял первое место в дисциплине «командный спарринг» среди мужчин.

В 1/4 финала сборная России одержала уверенную победу над хозяевами турнира — сборной Греции. Затем в полуфинале спортсмены были сильнее украинцев, а в финале не оставили шансов болгарам.