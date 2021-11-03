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Туляк стал чемпионом Европы по тхэквондо

Туляк стал чемпионом Европы по тхэквондо

Поздравляем Ильхома Одинаева с золотой медалью!

С 22 по 30 октября в греческом Ираклионе проходил чемпионат Европы по тхэквондо. В составе сборной России в турнире принимал участие тульский спортсмен Ильхом Одинаев.
 
Одинаев занял первое место в дисциплине «командный спарринг» среди мужчин.
 
В 1/4 финала сборная России одержала уверенную победу над хозяевами турнира — сборной Греции. Затем в полуфинале спортсмены были сильнее украинцев, а в финале не оставили шансов болгарам.
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