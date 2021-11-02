Как Роспотребнадзор проверяет QR-коды в тульских ресторанах и кафе

И почему такие рейды не очень эффективны?

Корреспонденты Myslo вместе с Роспотребнадзором отправились в один из рейдов по контролю QR-кодов в кафе «В муку» на ул. Луначарского, 21. Поступила информация, что там с проверкой кодов не всё в порядке.

Мы нагрянули в кафе около 12.00.

В этот момент в кафе был один посетитель. Услышав о проверке кодов, женщина бросила обед и быстро ушла из кафе.

Сотрудник кафе рассказала, что QR-коды у них проверяются. Но как это доказать, если единственный посетитель ушел?

– Мы считываем QR-код телефоном, сверяем данные с паспортом. Если всё сходится, мы можем обслужить посетителя.

Специалист Роспотребнадзора Ирина Матюхина пояснила, что «на живца» в Туле никого не ловят:

– Мы не провоцируем никого. Можем попросить посетителей предъявить QR-коды повторно. Но если посетителей нет, то и просить некого.

То есть избежать наказания просто – достаточно, чтобы непривитые посетители встали со своих мест и вышли на время проверки на улицу. Единственная неприятность, которая может произойти в этом случае, — оставленное в ресторане блюдо.

Мы не можем голословно утверждать, что в кафе «В муку» требования были нарушены, но и доказать обратное при таком методе проверки невозможно.

Стали бы рейды эффективнее, если бы проводились в формате «тайного покупателя»?

Да и насколько эффективны такие мероприятия в 12.00, когда в ресторанах не так много посетителей?

Тем не менее Роспотребнадзор предоставил статистику: за двое суток проверок сотрудники обошли 86 объектов. По результатам возбуждено 26 административных дел.

На нарушениях попались объекты торговли, общепит, физкультурно-оздоровительные организации, четыре гостиницы и бассейн. Все дела переданы в суд, а по двум случаям рассматривается вопрос о приостановке деятельности. Сколько бы таких нарушений было, если бы проверки проводились в другом формате?

Как пройти в ресторан, если QR-код у вас есть?

Захватите с собой не только код на бумажном носителе или в цифровом формате, но и паспорт. Мы часто видим требования о предъявлении только QR-кодов, однако без паспорта сотрудник общепита или гостиницы не сможет удостоверить вашу личность/убедиться, что код именно ваш. В таком случае вам вправе отказать в обслуживании.

Кстати, чтобы не терять код и судорожно не искать его среди фото на телефоне, можно добавить электронный сертификат в Apple Wallet или Google Pay. В этом случае он будет высвечиваться вместе с банковскими картами, как при оплате покупок.

Как добавить QR-код на iPhone:

Сделайте скриншот QR-кода и обрежьте лишнее.

Откройте сайт covidwallet.ru.

Нажмите «Загрузить QR» и выберите изображение кода.

Сервис создаст карту для для Apple Wallet и попросит разрешения, чтобы ее показать. Вам останется только нажать кнопку «Добавить».

Как добавить QR-код на андроид:

Скачайте приложение Pass2Pay (Google Play).

Найдите PDF-файл сертификата и откройте его в приложении.

Заполните поля сверху.

Пролистайте страницу вниз и нажмите кнопку «Добавить в Google Pay».

Так QR-код всегда будет под рукой.

Уважаемые читатели портала Myslo, поделитесь своим мнением. Как вы оцениваете рейды по проверке кодов? Попадались ли на проверки сами? Где и как коды проверяли у вас?