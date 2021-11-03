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Житель Новомосковска обокрал магазин с помощью пасынка

Житель Новомосковска обокрал магазин с помощью пасынка

Сейчас мужчина задержан, в полиции проводится проверка.

В Новомосковске полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
К стражам порядка с заявлением обратился работник одного из сетевых магазинов на Рязанском шоссе. Мужчина заявил, что из торгового зала было украдено спиртное.
 
Сотрудники полиции внимательно изучили записи камер видеонаблюдения и смогли вычислить подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель, который спрятал алкоголь в рюкзаке своего несовершеннолетнего пасынка.
 
В настоящее время мужчина задержан, в полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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