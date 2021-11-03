Житель Новомосковска обокрал магазин с помощью пасынка

Сейчас мужчина задержан, в полиции проводится проверка.

В Новомосковске полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

К стражам порядка с заявлением обратился работник одного из сетевых магазинов на Рязанском шоссе. Мужчина заявил, что из торгового зала было украдено спиртное.

Сотрудники полиции внимательно изучили записи камер видеонаблюдения и смогли вычислить подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель, который спрятал алкоголь в рюкзаке своего несовершеннолетнего пасынка.

В настоящее время мужчина задержан, в полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».