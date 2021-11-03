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В Ефремове мужчина закупился за чужой счёт и заплатит за это штраф
фото: архив MySlo

В Ефремове мужчина закупился за чужой счёт и заплатит за это штраф

Нашёл банковскую карту и сразу же отправился с ней в магазин.

В Ефремове местный житель Роман Х. признан виновным в краже с банковского счёта.
 
Судом установлено, что 30 августа обвиняемый нашёл банковскую карту на пешеходном переходе на улице Мира. Мужчина решил воспользоваться находкой и отправился с ней в «Дикси». Расплачиваясь чужой картой, он потратил 3000 рублей.
 
В ходе следствия мужчина признал вину и возместил потерпевшей ущерб. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в 105 000 рублей.
 
 
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