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Глава тульского Роспотребнадзора рассказал, сколько в реанимациях привитых от ковида пациентов
Фото из архива Myslo.

Глава тульского Роспотребнадзора рассказал, сколько в реанимациях привитых от ковида пациентов

Александр Ломовцев приводит данные за неделю.

На оперативном совещании у губернатора глава тульского Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал об эпидемиологической обстановке в регионе.

За прошедшую неделю в Тульской области зарегистрировано 10 486 случаев ОРВИ. Это на 16% выше эпидпорога и ниже уровня прошлой недели почти на 5%.

– Некая пауза в распространении ОРВИ совершенно точно наступила, — заявил Ломовцев.

По его словам, заболеваемость выше порога среди взрослых.

В Туле зафиксировано 5206 случаев ОРВИ, что выше порога на 71%, но ниже уровня предыдущей недели на 5,5%.

– Страдают больше всего дети в возрасте 7-14 лет и взрослые. Лабораторно подтвержденного гриппа на этой неделе не было, — отметил глава Роспотребнадзора.

В регионе сохраняется высокая заболеваемость внебольничной пневмонией — около 600 случаев. За неделю зарегистрирован 1651 случай заболевания ковидом, что на 22% выше уровня предыдущей недели. Коэффициент распространения – 1,1. Рост наблюдается среди всех возрастных групп.

– Хочу акцентировать внимание на следующих показателях. С 11 по 28 октября через реанимационные отделения госпиталей прошло 773 человека. Из них только 9 вакцинированных. Это чуть больше 1%. Все остальные — непривитые люди, — сообщил Александр Ломовцев.

Сюжет: Коронавирус
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