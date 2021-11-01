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Тульских полицейских наградили медалями за спасение двоих детей и пятерых взрослых из горящего дома
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области и Дмитрия Дзюбина.

Тульских полицейских наградили медалями за спасение двоих детей и пятерых взрослых из горящего дома

Правоохранителям вручили медали «За спасение погибавших».

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград 30 сотрудникам органов внутренних дел за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших.

Так, медалями «За спасение погибавших» награждены сотрудники ОБ ППСП УМВД России по г. Туле:

  • инспектор патрульно-постовой службы полиции мобильного взвода 2-й роты капитан полиции Наталья Демьянова,
  • старший специалист группы по работе с личным составом капитан полиции Анастасия Сальникова,
  • инспектор группы по работе с личным составом старший лейтенант полиции Дмитрий Жидовинов,
  • инспектор отделения организации службы старший лейтенант полиции Виталий Рожков.

Полицейские спасли двоих детей и пятерых взрослых из горящего дома на проспекте Ленина. Напомним, происшествие случилось 4 сентября 2018 года.

– Заметив возгорание, сотрудники сообщили о произошедшем в дежурную часть и бросились на помощь людям. Дмитрий Жидовинов и Виталий Рожков направились в горящую квартиру, где находились женщина и пятилетний ребенок, а сотрудницы полиции поднялись на этаж выше, куда уже перекинулся огонь, и организовали экстренную эвакуацию граждан, — сообщает пресс-служба МВД.

Пожар на проспекте Ленина: огонь перекинулся еще на три балкона

Принимая государственную награду, Наталья Демьянова выразила уверенность в том, что так же поступил бы каждый сотрудник:

– Полицейский просто не имеет права пройти мимо чужой беды. Эта награда будет напоминать нам о ценности человеческой жизни. Служим России, служим народу!

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