Крупный пожар на пр. Ленина в Туле: эвакуировать жильцов помогали полицейские

Фото Дмитрия Дзюбина.

Они вывели из горящего дома семь человек.

4 сентября в Туле на проспекте Ленина, 135 произошел крупный пожар, в результате которого сгорели пять балконов на 7, 8 и 9 этажах. Подробнее о происшествии Myslo писал здесь.

По счастливой случайности мимо горящего дома проезжали сотрудники отдельного батальона ППС УМВД России по г.Тула Дмитрий Жидовинов, Анастасия Чухланцева, Виталий Рожков и Наталья Демьянова.

- Сообщив о пожаре в дежурную часть, они незамедлительно приняли меры для оказания помощи гражданам на месте происшествия, прибыв туда раньше сотрудников других оперативных служб, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Полицейские эвакуировали жильцов из квартир на верхних этажах и вывели на улицу пятерых взрослых и двоих детей.

официально от мчс россии по тульской области

4 сентября в 15.51 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили о возгорании балконов многоэтажного дома, расположенного на проспекте Ленина.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-19, по одному расчету ПСЧ-4, ПСЧ-1 и две автолестницы для работ на верхних этажах здания.

По прибытии на место происшествия в 15.57, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение было ликвидировано в 16.13.

Звеньями газодымозащитной службы с верхних этажей дома было спасено по лестничному маршу 17 человек, в том числе ребенок, при помощи спасательного устройства дыхательного аппарата.

В результате происшествия сгорело пять балконов, обгорели балконные двери, квартиры закоптились по всей площади. В квартире на седьмом этаже, в комнате размером 3х4 м, обгорела мебель.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 6 единиц техники.