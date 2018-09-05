новости
новости
Регистрация
Крупный пожар на пр. Ленина в Туле: эвакуировать жильцов помогали полицейские
Фото Дмитрия Дзюбина.

Крупный пожар на пр. Ленина в Туле: эвакуировать жильцов помогали полицейские

Они вывели из горящего дома семь человек.

4 сентября в Туле на проспекте Ленина, 135 произошел крупный пожар, в результате которого сгорели пять балконов на 7, 8 и 9 этажах. Подробнее о происшествии Myslo писал здесь.

По счастливой случайности мимо горящего дома проезжали сотрудники отдельного батальона ППС УМВД России по г.Тула Дмитрий Жидовинов, Анастасия Чухланцева, Виталий Рожков и Наталья Демьянова.

- Сообщив о пожаре в дежурную часть, они незамедлительно приняли меры для оказания помощи гражданам на месте происшествия, прибыв туда раньше сотрудников других оперативных служб, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Полицейские эвакуировали жильцов из квартир на верхних этажах и вывели на улицу пятерых взрослых и двоих детей. 

официально от мчс россии по тульской области

4 сентября в 15.51 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили о возгорании балконов многоэтажного дома, расположенного на проспекте Ленина.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-19, по одному расчету ПСЧ-4, ПСЧ-1 и две автолестницы для работ на верхних этажах здания.

По прибытии на место происшествия в 15.57, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение было ликвидировано в 16.13.

Звеньями газодымозащитной службы с верхних этажей дома было спасено по лестничному маршу 17 человек, в том числе  ребенок, при помощи спасательного устройства дыхательного аппарата. 

В результате происшествия сгорело пять балконов, обгорели балконные двери, квартиры закоптились по всей площади. В квартире на седьмом этаже, в комнате размером 3х4 м, обгорела мебель.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 6 единиц техники.

Галерея
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 1
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 2
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 3
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 4
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 5
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 6
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 7
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 8
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 9
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 10
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 11
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 12
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 13
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 14
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 15
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 16
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 17
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 18
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 19
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 20
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 21
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 22
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 23
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 24
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 25
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 26
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 27
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 28
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 29
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 30
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 31
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 32
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 33
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 34
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 35
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 36
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 37
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 38
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 39
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 40
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 41
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 42
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 43
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 44
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 45
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 46
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 47
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 48
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 49
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 50
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 51
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 52
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 53
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 54
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 55
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 56
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 57
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 58
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 59
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 60
Пожар на проспекте Ленина, Фото: 61
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:31 +1
Другие статьи по темам
Событие
пожаркрупный пожар
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области стартовало голосование за проекты программы «Народный бюджет–2019»
В Тульской области стартовало голосование за проекты программы «Народный бюджет–2019»
Открытие набережной, Макс Барских, «Ундервуд», SunSay и Анна Седокова: что ждет туляков на День города
Открытие набережной, Макс Барских, «Ундервуд», SunSay и Анна Седокова: что ждет туляков на День города
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.