Пожар на проспекте Ленина: огонь перекинулся еще на три балкона

Фото Дмитрия Дзюбина

В Туле на проспекте Ленина, 135 произошел серьезный пожар. Огонь с квартиры, расположенной на седьмом этаже, перекинулся еще на три балкона.

На данный момент неизвестно, есть ли в квартирах люди. На месте происшествия работают пять пожарных расчетов и одна автолестница.

Как сообщают очевидцы, пожар начался на балконе 7-го этажа. В этот момент там находились бабушка и маленький мальчик. Они выбежали из горящей квартиры. Жителей 8 и 9 этажей эвакуировали.

UPD: открытое горение ликвидировано, пожарные проливают квартиры.