Начался прием заявок на новые субсидии для пострадавших из-за коронавируса отраслей

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Налоговые органы будут принимать заявления до 15 декабря 2021 года.

1 ноября Федеральная налоговая служба России начала прием заявок на выплату субсидий для малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций, которые пострадали из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Узнать условия получения субсидии, а также сформировать и направить заявление можно по ссылке.

Для юридических лиц и социально ориентированных НКО выплаты рассчитываются исходя из МРОТ (12 792 рубля), умноженного на число работников в июне. Индивидуальные предприниматели смогут получить гранты не только на работников, но и на себя. Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, то размер выплаты будет равен одному МРОТ.

В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция, в том числе: физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, музеев, парикмахерских, салонов красоты и др.

Субсидия предоставляется однократно. Налоговые органы будут принимать заявления до 15 декабря 2021 года.

Кроме того, для предприятий и организаций наиболее пострадавших отраслей возобновляется выдача льготных кредитов в рамках второго этапа программы «ФОТ 3.0».

Льготные кредиты под 3% сроком на 18 месяцев смогут получить:

предприятия, созданные с 1 июля 2020 г. по 1 июля 2021 г.;

заемщики (субъекты малого и среднего предпринимательства и социально ориентированные НКО), уже участвовавшие в программе ФОТ 2.0 или ФОТ 3.0;

крупные предприятия из сфер общепита и культуры, участвовавшие в программе ФОТ 2.0.

Кредит можно взять на восстановление предпринимательской деятельности, в том числе на выплату заработной платы работникам или платежей по процентам и основному долгу по кредитным договорам и др.

Ключевое условие программы – сохранение численности работников на уровне не ниже 90%.

С полным списком отраслей, которые могут претендовать на кредитную поддержку, можно ознакомиться здесь.

Заключить кредитное соглашение можно с 1 ноября по 30 декабря.