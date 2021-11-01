новости
новости
Регистрация
Начался прием заявок на новые субсидии для пострадавших из-за коронавируса отраслей
Фото из архива Myslo.

Начался прием заявок на новые субсидии для пострадавших из-за коронавируса отраслей

Налоговые органы будут принимать заявления до 15 декабря 2021 года.

1 ноября Федеральная налоговая служба России начала прием заявок на выплату субсидий для малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций, которые пострадали из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Узнать условия получения субсидии, а также сформировать и направить заявление можно по ссылке.

Для юридических лиц и социально ориентированных НКО выплаты рассчитываются исходя из МРОТ (12 792 рубля), умноженного на число работников в июне. Индивидуальные предприниматели смогут получить гранты не только на работников, но и на себя. Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, то размер выплаты будет равен одному МРОТ.

В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция, в том числе: физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, музеев, парикмахерских, салонов красоты и др.

Субсидия предоставляется однократно. Налоговые органы будут принимать заявления до 15 декабря 2021 года.

Кроме того, для предприятий и организаций наиболее пострадавших отраслей возобновляется выдача льготных кредитов в рамках второго этапа программы «ФОТ 3.0».

Льготные кредиты под 3% сроком на 18 месяцев смогут получить:

  • предприятия, созданные с 1 июля 2020 г. по 1 июля 2021 г.;
  • заемщики (субъекты малого и среднего предпринимательства и социально ориентированные НКО), уже участвовавшие в программе ФОТ 2.0 или ФОТ 3.0;
  • крупные предприятия из сфер общепита и культуры, участвовавшие в программе ФОТ 2.0.

Кредит можно взять на восстановление предпринимательской деятельности, в том числе на выплату заработной платы работникам или платежей по процентам и основному долгу по кредитным договорам и др.

Ключевое условие программы – сохранение численности работников на уровне не ниже 90%.

С полным списком отраслей, которые могут претендовать на кредитную поддержку, можно ознакомиться здесь.

Заключить кредитное соглашение можно с 1 ноября по 30 декабря.

Сюжет: Бизнес, живи!
В Тульской области могут в ближайшее время открыть торговые центры
Жизнь Тулы и области
В Тульской области могут в ближайшее время открыть торговые центры
7 июля 2020, в 16:11, 33 6364 5
Торговые центры в Туле могут открыться через неделю
Жизнь Тулы и области
Торговые центры в Туле могут открыться через неделю
26 июня 2020, в 11:35, 45 15748 1
Выжить в кризис: как перестроить работу бизнеса в сложные времена и сохранить коллектив?
Люди / Интервью
Выжить в кризис: как перестроить работу бизнеса в сложные времена и сохранить коллектив?
29 мая 2020, в 13:52, 0 3925 0
Арендаторам тульских торговых центров предоставят льготы по уплате аренды
Жизнь Тулы и области
Арендаторам тульских торговых центров предоставят льготы по уплате аренды
28 мая 2020, в 10:29, 48 5962 -6
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 15:03 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
бизнеспострадавшие отрасликоронавирус
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Женскую консультацию в Новомосковске перепрофилируют под ковидный госпиталь
Женскую консультацию в Новомосковске перепрофилируют под ковидный госпиталь
Тульских полицейских наградили медалями за спасение двоих детей и пятерых взрослых из горящего дома
Тульских полицейских наградили медалями за спасение двоих детей и пятерых взрослых из горящего дома
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.