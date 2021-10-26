В России число умерших от коронавируса за сутки достигло нового максимума

Сегодня, 26 октября, в России зафиксирован новый максимум смертей пациентов с COVID-19 за сутки.

Федеральный оперштаб зарегистрировал 1106 смертей от коронавируса – это максимальный прирост смертей за пандемию. Общее количество погибших в статистике штаба достигло 232 775 человек. Предыдущий максимум по числу умерших был зафиксирован к утру 23 октября: тогда за сутки умерли 1075 пациентов.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (6074), Московской области (2930), Санкт-Петербурге (2735), а также в Самарской (1278), Нижегородской (762) и Воронежской (744) областях.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 217 случаев заболевания коронавирусом. 17 человек за сутки умерли, 208 — выздоровели.