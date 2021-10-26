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В Туле мужчина отобрал у женщины деньги, затащил в BMW и надругался над ней
Фото: архив Myslo.

В Туле мужчина отобрал у женщины деньги, затащил в BMW и надругался над ней

Сейчас он задержан, ему предъявлено обвинение.

В Туле 23-летний уроженец Ефремова обвиняется в насильственных действиях сексуального характера и разбое, сообщает СУ СКР по региону.
 
По предварительным данным, в ночь с 25 на 26 октября обвиняемый напал на 44-летнюю тулячку во дворе дома № 27 по улице Степанова. Угрожая ей предметом, похожим на оружие, он потребовал у нее 200 000 рублей. Женщина отдала всё, что было, — 10 000 рублей. После этого молодой человек затолкал женщину в салон ее же автомобиля BMW, где надругался над ней.
 
Мужчина был задержан в течение суток, ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
 
Как стало известно Myslo, задержанный ранее уже был судим за аналогичное преступление. 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:10 +1
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