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В Узловой девочка упала в котлован: почему прекратили уголовное дело?

В Узловой девочка упала в котлован: почему прекратили уголовное дело?

Ранее на маму ребенка составили протокол – женщине вменяли ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Мама девочки, упавшей в неогороженную коммунальщиками яму с водой, получила постановление о прекращении уголовного дела. Правоохранители не нашли «события преступления» в действиях ООО «Инженерные коммуникации».
 

Напомним, ЧП в Узловой произошло вечером 9 августа. Юлия Здорова с тремя детьми шла по улице Андреева в Узловой в местный сквер. Внезапно ее 5-летняя дочь провалилась в неогороженный котлован, заполненный канализационными стоками. Девочку вытащила мама.

Администрация Узловского района провела проверку по факту ЧП:
 
– Было установлено, что котлован не имел ограждения, соответствующего действующим правилам благоустройства и нормам, а также предупреждающих знаков и информации о подрядчике. По факту данного нарушения на организацию ООО «Инженерные коммуникации» составлен протокол об административном правонарушении. Сумма штрафа по данной статье — до 400 тысяч рублей. На данный момент подрядчик полностью устранил проблему, яма полностью засыпана землей.


Не осталась без внимания и мама девочки — полиция усмотрела нарушение в том, что мама с двумя детьми и коляской переходила дорогу в том месте не по правилам. На женщину составили протокол и вменили ей ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Протокол рассмотрели в начале октября на административной комиссии. К счастью, Юлию не стали привлекать к ответственности.

А чуть позже Здорова получила постановление о прекращении уголовного дела по факту падения своей дочери в неогороженный котлован.

 

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