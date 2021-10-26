В Узловой девочка упала в котлован: почему прекратили уголовное дело?

Напомним, ЧП в Узловой произошло вечером 9 августа. Юлия Здорова с тремя детьми шла по улице Андреева в Узловой в местный сквер. Внезапно ее 5-летняя дочь провалилась в неогороженный котлован, заполненный канализационными стоками. Девочку вытащила мама.

Администрация Узловского района провела проверку по факту ЧП:

– Было установлено, что котлован не имел ограждения, соответствующего действующим правилам благоустройства и нормам, а также предупреждающих знаков и информации о подрядчике. По факту данного нарушения на организацию ООО «Инженерные коммуникации» составлен протокол об административном правонарушении. Сумма штрафа по данной статье — до 400 тысяч рублей. На данный момент подрядчик полностью устранил проблему, яма полностью засыпана землей.



Не осталась без внимания и мама девочки — полиция усмотрела нарушение в том, что мама с двумя детьми и коляской переходила дорогу в том месте не по правилам. На женщину составили протокол и вменили ей ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Протокол рассмотрели в начале октября на административной комиссии. К счастью, Юлию не стали привлекать к ответственности.

А чуть позже Здорова получила постановление о прекращении уголовного дела по факту падения своей дочери в неогороженный котлован.