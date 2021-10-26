В Узловой девочка упала в котлован: почему прекратили уголовное дело?
Ранее на маму ребенка составили протокол – женщине вменяли ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Напомним, ЧП в Узловой произошло вечером 9 августа. Юлия Здорова с тремя детьми шла по улице Андреева в Узловой в местный сквер. Внезапно ее 5-летняя дочь провалилась в неогороженный котлован, заполненный канализационными стоками. Девочку вытащила мама.
Не осталась без внимания и мама девочки — полиция усмотрела нарушение в том, что мама с двумя детьми и коляской переходила дорогу в том месте не по правилам. На женщину составили протокол и вменили ей ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Протокол рассмотрели в начале октября на административной комиссии. К счастью, Юлию не стали привлекать к ответственности.
А чуть позже Здорова получила постановление о прекращении уголовного дела по факту падения своей дочери в неогороженный котлован.