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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 217 случаев заболевания, 17 человек умерли
Фото из архива Myslo.

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 217 случаев заболевания, 17 человек умерли

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 217 случаев заболевания коронавирусом. 17 человек за сутки умерли, 208 — выздоровели.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 58 912 жителей региона, из них умерли 3368 человек, выздоровели 50 828 человек.

В регионах России вот такое положение дел:

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 316 019 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 232 775 летальных исходов, выздоровели 7 213 584 человека.

Сюжет: Коронавирус
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
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