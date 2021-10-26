Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 217 случаев заболевания, 17 человек умерли

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 217 случаев заболевания коронавирусом. 17 человек за сутки умерли, 208 — выздоровели.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 58 912 жителей региона, из них умерли 3368 человек, выздоровели 50 828 человек.

В регионах России вот такое положение дел:

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 316 019 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 232 775 летальных исходов, выздоровели 7 213 584 человека.