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Туляков приглашают в Центральный парк на зарядку вместе с папой

Туляков приглашают в Центральный парк на зарядку вместе с папой

Мероприятие приурочено ко Дню отца.

17 октября в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова пройдет «Зарядка вместе с папой». Она приурочена к празднованию Дня отца.

Участники узнают о разных видах зарядки, с которыми их познакомят создатели проекта «Зарядка 365». Вместе с ними будут заниматься ростовые куклы.

На экране будут транслироваться видеоролики зарядки пап со своими детьми, размещенные в социальных сетях в рамках акции «Зарядка с папой».

Программа мероприятия:

  • 11.00 — открытие (главная сцена),
  • 11.10 — зарядка с элементами боевых искусств,
  • 11.27 — зарядка 365 классическая,
  • 11.40 — зарядка цигун,
  • 11.50 — зарядка для глаз.

Мероприятие проводит правительство Тульской области совместно с Советом отцов при уполномоченном по правам ребенка.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:35 +1
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