Туляков приглашают в Центральный парк на зарядку вместе с папой
Мероприятие приурочено ко Дню отца.
17 октября в Центральном парке культуры и отдыха им.
Участники узнают о разных видах зарядки, с которыми их познакомят создатели проекта «Зарядка 365». Вместе с ними будут заниматься ростовые куклы.
На экране будут транслироваться видеоролики зарядки пап со своими детьми, размещенные в социальных сетях в рамках акции «Зарядка с папой».
Программа мероприятия:
- 11.00 — открытие (главная сцена),
- 11.10 — зарядка с элементами боевых искусств,
- 11.27 — зарядка 365 классическая,
- 11.40 — зарядка цигун,
- 11.50 — зарядка для глаз.
Мероприятие проводит правительство Тульской области совместно с Советом отцов при уполномоченном по правам ребенка.
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