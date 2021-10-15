Туляков приглашают в Центральный парк на зарядку вместе с папой

17 октября в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова пройдет «Зарядка вместе с папой». Она приурочена к празднованию Дня отца.

Участники узнают о разных видах зарядки, с которыми их познакомят создатели проекта «Зарядка 365». Вместе с ними будут заниматься ростовые куклы.

На экране будут транслироваться видеоролики зарядки пап со своими детьми, размещенные в социальных сетях в рамках акции «Зарядка с папой».

Программа мероприятия:

11.00 — открытие (главная сцена),

11.10 — зарядка с элементами боевых искусств,

11.27 — зарядка 365 классическая,

11.40 — зарядка цигун,

11.50 — зарядка для глаз.

Мероприятие проводит правительство Тульской области совместно с Советом отцов при уполномоченном по правам ребенка.