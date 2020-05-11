Разъяснение: какие штрафы предусмотрены за нарушение «масочного» режима
Ношение медицинских масок в некоторых районах Тульской области обязательно с 11 мая.
Напомним, указом губернатора с сегодняшнего дня в Туле, Новомосковске, Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах вводится обязательный «масочный режим». В остальных районах области он по-прежнему носит рекомендательный характер.
Правительство Тульской области разъяснило, какие санкции будут применяться к нарушителям указа.
Согласно ст.
- на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей;
- на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
- на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Отметим, что медицинскую маску также обязаны носить и дети.
Кроме того, всем находящимся в общественных местах рекомендовано использовать перчатки.