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Разъяснение: какие штрафы предусмотрены за нарушение «масочного» режима

Разъяснение: какие штрафы предусмотрены за нарушение «масочного» режима

Ношение медицинских масок в некоторых районах Тульской области обязательно с 11 мая.

Напомним, указом губернатора с сегодняшнего дня в Туле, Новомосковске, Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах вводится обязательный «масочный режим». В остальных районах области он по-прежнему носит рекомендательный характер.

Правительство Тульской области разъяснило, какие санкции будут применяться к нарушителям указа.

Согласно ст. 20.6.1. КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (введена Федеральным законом от 01.04.2020 №99-ФЗ) нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа

  • на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей;
  • на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
  • на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
  • на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Отметим, что медицинскую маску также обязаны носить и дети.

Кроме того, всем находящимся в общественных местах рекомендовано использовать перчатки.

Сюжет: Коронавирус
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